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Posted 23 октября 2019, 10:43

Published 23 октября 2019, 10:43

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Озвучены имена убитых во время перестрелки в Ростовской области

23 октября 2019, 10:43
Силовикам удалось установить личности людей, ставших жертвами перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, пишет Telegram-канал Baza.

Погибшими оказались Арби, Идрис и Ислам Бациевы и Зураб Дакишвили. Имя еще одной жертвы остается неизвестным. С ранениями в медицинское учреждение отвезли Адлана Бациева и Балауди Хусиханова.

Перестрелка произошла во вторник на одной из ферм, когда несколько человек не поделили землю для скота. Они обирались решить этот вопрос вооруженным методом, что привело к пяти погибшим и двум раненым.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Силовикам удалось задержать одного человека, которого подозревают в убийстве.

Один из пострадавших рассказал о том, как началась стрельба.

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