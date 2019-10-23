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Posted 23 октября 2019, 11:47

Published 23 октября 2019, 11:47

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

23 октября 2019, 11:47
В Ростовской области недалеко от Новочеркасска под колеса поезда попал местный житель, рассказали в управлении на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на перегоне Александровка-Новочеркасск во вторник вечером. Здесь проезжающий поезд задел 55-летнего мужчину.

«Пострадавший выжил, его доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — пояснили в управлении. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в регионе поезд насмерть сбил военного. Это случилось на перегоне Койсуг — Каяла.

До этого в Ростове водитель автобуса протаранил остановку, на которой стояли люди.

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