В Ростове в день приезда патриарха Кирилла перекроют дороги

Posted 24 октября 2019, 20:12
Published 24 октября 2019, 20:12
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Напомним, что в предстоящие выходные состоится Великое освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. В связи с этим в донскую столицу ожидается прибытие большого числа верующих и паломников.
Так, 27 октября с 5.00(мск) до завершения обряда Великого освящения (вторая половина дня) будет ограничено движение транспортных средств по улицам Станиславского, Московской,Темерницкой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского, по переулкам Газетному и Семашко на участке от улицы Серафимовича до улицы Обороны.
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