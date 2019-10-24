В Ростове в день приезда патриарха Кирилла перекроют дороги

В день приезда патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в субботу и в воскресенье, 26 и 27 октября, в Ростове-на-Дону будет ограничено движение транспортных средств на улицах, прилегающих к собору.

Напомним, что в предстоящие выходные состоится Великое освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. В связи с этим в донскую столицу ожидается прибытие большого числа верующих и паломников. Так, 27 октября с 5.00(мск) до завершения обряда Великого освящения (вторая половина дня) будет ограничено движение транспортных средств по улицам Станиславского, Московской,Темерницкой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Ворошиловского, по переулкам Газетному и Семашко на участке от улицы Серафимовича до улицы Обороны. Также будет изменено движение общественного транспорта.