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Posted 24 октября 2019, 14:17

Published 24 октября 2019, 14:17

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

маршрутка мат

Водитель ростовской маршрутки отругал пассажирку матом

24 октября 2019, 14:17
Фото: RostovGazeta. Медиахолдинг1Mi. маршрутка мат
Водитель маршрута 85а нарушал правила дорожного движения, а когда одна из пассажирок сделала ему замечание, разразился матом, рассказала корреспонденту RostovGazeta сама пассажирка Наталья.

«Это произошло 17 октября. Сначала водитель накричал на женщину, которая хотела проехать по проездному. И сказал всем людям со льготами выйти из маршрутки, потому что он их не повезет», — сообщила Наталья. Потом, по словам собеседницы, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: пересекал сплошную, резко тормозил и перекрикивался с другими водителями. «В конце концов, я ему сделала замечание, сказала, что не стоит так резко тормозить. На это он начал кричать матом. Это возмутило всех оставшихся женщин в салоне, но тогда уже осталось мало людей, с ним было не поспорить. Водитель чувствовал свою безнаказанность. Он нам сказал, что куда бы мы не жаловались, ему ничего не будет: как работал, так и будет работать», — добавила Наталья.

Собеседница пожаловалась в тот же день в департамент транспорта города, сообщила номер машины. Там ей сказали, что ее обращение не первое. «Я боюсь, что ему, действительно, ничего не будет. И мечтаю, что этот маршрут перейдет в более добросовестные руки. Все-таки транспорт по городу обновили, а по этому маршруту ездят старые машины. Везде уже стоит валидатор, а здесь только наличный расчет. И это ведь не просто хамство и бескультурье, а действительно опасная для всех пассажиров езда», — считает Наталья.

В пресс-службе министерства транспорта региона сообщили, что именно эта жалоба к ним не поступала. «Обращения граждан на неудовлетворительное техническое состояние автобусов адресуются предприятиям-перевозчикам для принятия мер: установления фактов нарушений, служебных проверок, дисциплинарных взысканий и прочего. Кроме того, регулярные перевозки пассажиров на автомобильном транспорте контролирует Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора», — следует из ответа сотрудника.

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