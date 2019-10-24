Водитель ростовской маршрутки отругал пассажирку матом

«Это произошло 17 октября. Сначала водитель накричал на женщину, которая хотела проехать по проездному. И сказал всем людям со льготами выйти из маршрутки, потому что он их не повезет», — сообщила Наталья. Потом, по словам собеседницы, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: пересекал сплошную, резко тормозил и перекрикивался с другими водителями. «В конце концов, я ему сделала замечание, сказала, что не стоит так резко тормозить. На это он начал кричать матом. Это возмутило всех оставшихся женщин в салоне, но тогда уже осталось мало людей, с ним было не поспорить. Водитель чувствовал свою безнаказанность. Он нам сказал, что куда бы мы не жаловались, ему ничего не будет: как работал, так и будет работать», — добавила Наталья.