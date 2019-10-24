Водитель ростовской маршрутки отругал пассажирку матом

Posted 24 октября 2019, 14:17
Published 24 октября 2019, 14:17
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
«Это произошло 17 октября. Сначала водитель накричал на женщину, которая хотела проехать по проездному. И сказал всем людям со льготами выйти из маршрутки, потому что он их не повезет», — сообщила Наталья. Потом, по словам собеседницы, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: пересекал сплошную, резко тормозил и перекрикивался с другими водителями. «В конце концов, я ему сделала замечание, сказала, что не стоит так резко тормозить. На это он начал кричать матом. Это возмутило всех оставшихся женщин в салоне, но тогда уже осталось мало людей, с ним было не поспорить. Водитель чувствовал свою безнаказанность. Он нам сказал, что куда бы мы не жаловались, ему ничего не будет: как работал, так и будет работать», — добавила Наталья.
Собеседница пожаловалась в тот же день в департамент транспорта города, сообщила номер машины. Там ей сказали, что ее обращение не первое. «Я боюсь, что ему, действительно, ничего не будет. И мечтаю, что этот маршрут перейдет в более добросовестные руки. Все-таки транспорт по городу обновили, а по этому маршруту ездят старые машины. Везде уже стоит валидатор, а здесь только наличный расчет. И это ведь не просто хамство и бескультурье, а действительно опасная для всех пассажиров езда», — считает Наталья.
В пресс-службе министерства транспорта региона сообщили, что именно эта жалоба к ним не поступала. «Обращения граждан на неудовлетворительное техническое состояние автобусов адресуются предприятиям-перевозчикам для принятия мер: установления фактов нарушений, служебных проверок, дисциплинарных взысканий и прочего. Кроме того, регулярные перевозки пассажиров на автомобильном транспорте контролирует Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора», — следует из ответа сотрудника.