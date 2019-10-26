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Posted 26 октября 2019, 09:10

Published 26 октября 2019, 09:10

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Катавшийся с обрезом водитель погиб в аварии в Ростове

26 октября 2019, 09:10
В Ростове-на-Дону в субботу утром легковой автомобиль врезался в дерево, один человек погиб и один пострадал, сообщает управление по делам ГО и ЧС города.

Авария произошла в Кировском районе, где машина «ВАЗ-2114» врезалась в дерево. От полученных травм погиб 57-летний водитель, также пострадал 20-летний пассажир. Его доставили в больницу.

К публикации добавлено фото, на котором показан разбитый автомобиль.

Об аварии рассказали и местные жители в социальных сетях. По их словам, в багажнике был найден обрез.

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