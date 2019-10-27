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Posted 27 октября 2019, 10:35

Published 27 октября 2019, 10:35

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Маршрутка столкнулась со скорой в Ростове

27 октября 2019, 10:35
В Ростове-на-Дону в воскресенье столкнулись маршрутка и машина скорой, один человек пострадал, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на улице Шеболдаева в 11.15 мск. Здесь столкнулись маршрутка № 99 и машина скорой помощи.

«Пострадал водитель маршрутного транспорта. Всего в салоне находились 18 человек», — сказано в сообщении.

В данный момент на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее очевидцы поделились фото в соцсетях, на них они показали последствия столкновения.

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