Военные машины заметили на улицах Ростова

По словам очевидцев, колонна бронетехники проехала на улице Доватора. По обычной дороге проехали более 20 бронетранспортеров, впереди двигалась машина полиции.
Автор публикации разместил фото, на котором показал машины. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что военную технику задействовали для охраны патриарха Кирилла, который сейчас находится в городе.
Также горожане высказывали мнение, что бронетранспортеры стягивают к границе. Информации от официальных ведомств не поступало.
За последнее время жители региона несколько раз говорили, что замечали военную технику. В одном из случаев танки перевозили на трех грузовиках.