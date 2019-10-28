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Posted 28 октября 2019, 07:23

Published 28 октября 2019, 07:23

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

BMW загорелось в Ростове после столкновения с Kia на Северном

28 октября 2019, 07:23
В Ростове-на-Дону утром в понедельник в результате ДТП загорелся BMW, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел рано утром на дамбе по улице Бодрой в Северном районе. От столкновения с Kia автомобиль отбросило на отбойник, после чего BMW загорелось.

Информации о пострадавших и погибших нет. По мнению пользователей, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. «Куда так лететь, там ограничение 40», — написал один из ростовчан.

Ранее в результате столкновения КамАЗа и Chevrolet Niva в Ростовской области заживо сгорели два человека.

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