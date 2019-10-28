Фермер под Ростовом отбился от вооруженных грабителей

Posted 28 октября 2019, 11:11
Published 28 октября 2019, 11:11
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
Три человека начали угрожать оружием пострадавшему. Пострадавший оказал сопротивление и ударил одного их них.
«Нападавшие забрали ружье и 700 тысяч рублей. После этого они скрылись», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по факту произошедшего завели уголовное дело.
Ранее в Орловском районе на одной из ферм произошла перестрелка из-за невозможности поделить землю для скота. Тогда погибли пять человек и двоих доставили в больницу.
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