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Posted 28 октября 2019, 11:11

Published 28 октября 2019, 11:11

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

Фермер под Ростовом отбился от вооруженных грабителей

28 октября 2019, 11:11
В хуторе Савдя Ростовской области вооруженная банда напала на фермера ради ограбления, пишет издание 1rnd.ru.

Три человека начали угрожать оружием пострадавшему. Пострадавший оказал сопротивление и ударил одного их них.

«Нападавшие забрали ружье и 700 тысяч рублей. После этого они скрылись», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего завели уголовное дело.

Ранее в Орловском районе на одной из ферм произошла перестрелка из-за невозможности поделить землю для скота. Тогда погибли пять человек и двоих доставили в больницу.

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