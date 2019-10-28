Ростовская область вошла в десятку российских регионов по выдаче потребкредитов

Posted 28 октября 2019, 20:24
Published 28 октября 2019, 20:24
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Так, по итогам девяти месяцев 2019 года банки в Ростовской области выдали 427,8 тысячи потребительских кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных потребкредитов выросло на 5,2%.
Ожидаемо, больше всего кредитов за указанный период оформили жители Москвы (650,5 тысячи и Московской области (603,2 тысячи). Третью строчку в рейтинге занял Краснодарский край с показателем 546 тысячи кредитов.
В общем по стране выдача потребительских кредитов составила 14,18 миллиона единиц, что на 3,9% больше, чем было зафиксировано в прошлом году.