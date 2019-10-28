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Posted 28 октября 2019, 20:24

Published 28 октября 2019, 20:24

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Ростовская область вошла в десятку российских регионов по выдаче потребкредитов

28 октября 2019, 20:24
Ростовская область заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по числу выданных кредитов на покупку потребительских товаров, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по итогам девяти месяцев 2019 года банки в Ростовской области выдали 427,8 тысячи потребительских кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число выданных потребкредитов выросло на 5,2%.

Ожидаемо, больше всего кредитов за указанный период оформили жители Москвы (650,5 тысячи и Московской области (603,2 тысячи). Третью строчку в рейтинге занял Краснодарский край с показателем 546 тысячи кредитов.

В общем по стране выдача потребительских кредитов составила 14,18 миллиона единиц, что на 3,9% больше, чем было зафиксировано в прошлом году.

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