Участник перестрелки с пятью жертвами под Ростовом описал хронику убийств

Posted 29 октября 2019, 13:21
Published 29 октября 2019, 13:21
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
На прошлой неделе несколько человек не поделили на ферме в Орловском районе землю для скота. Ссора переросла в перестрелку, которая завершилась гибелью пяти человек, двое пострадали.
По данным издания, Рашид Ибрагимов вначале дал интервью, после чего сдался полиции. Мужчина рассказал, что стал участником событий случайно и хотел просто купить зерно.
Продавец посадил Ибрагимова в свою машину и попросил заехать в одно место на 10 минут. Там происходила драка, после чего подъехала «Лада Приора», из которой вышел человек с бородой.
«У этого человека был с собой пистолет. Я повернулся к машине и увидел, как с пассажирской стороны выстрелили в мою сторону. Рядом со мной стоял парень, ему попали в лицо», — рассказал Ибрагимов.
Он добавил, что от испуга запрыгнул на заднее сиденье автомобиля. После этого мужчина затащил в автомобиль раненого. В это время на улице шла перестрелка.
«Я поехал в больницу и помогал раненым. У меня четверо детей и я хочу снять с себя подозрения, я опасаюсь кровной мести», — заявил мужчина.
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