Вооруженные автоматом ростовчане за день ограбили почту и алкомаркет

Posted 29 октября 2019, 08:05
Published 29 октября 2019, 08:05
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Подозреваемыми оказались 26-летний и 33-летний мужчины, ранее они уже были судимы. Они предположили, что в почтовом отделении может находиться крупная сумма денег и за один день подготовились к нападению.
«Фигуранты приобрели маски и пневматическое оружие, после чего напали на отделение. Они забрали 20 тысяч рублей и посчитали, что этой суммы им не хватит», — сказано в сообщении.
Тогда подозреваемые ограбили магазин алкогольных напитков на девять тысяч рублей. Нападавшие хотели отсидеться в квартире, но их нашли.
Оказалось, что один из задержанных летом совершил еще два разбоя. По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание — 10 лет колонии.
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