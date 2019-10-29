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Posted 29 октября 2019, 08:05

Published 29 октября 2019, 08:05

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Вооруженные автоматом ростовчане за день ограбили почту и алкомаркет

29 октября 2019, 08:05
В Ростовской области задержали двух человек, которые с оружием ограбили отделение почты и магазин, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемыми оказались 26-летний и 33-летний мужчины, ранее они уже были судимы. Они предположили, что в почтовом отделении может находиться крупная сумма денег и за один день подготовились к нападению.

«Фигуранты приобрели маски и пневматическое оружие, после чего напали на отделение. Они забрали 20 тысяч рублей и посчитали, что этой суммы им не хватит», — сказано в сообщении.

Тогда подозреваемые ограбили магазин алкогольных напитков на девять тысяч рублей. Нападавшие хотели отсидеться в квартире, но их нашли.

Оказалось, что один из задержанных летом совершил еще два разбоя. По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание — 10 лет колонии.

Ранее в Ростове мужчина ограбил дом и обстрелял машину.

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