ГК «Ростов-Дон» разгромил астраханский клуб

Posted 30 октября 2019, 19:14
Published 30 октября 2019, 19:14
Modified 1 октября, 14:06
Updated 1 октября, 14:06
Ростовчанки подготовились к игре по-особенному, так как встреча выпала на Хэллоуин. Дворец спорта превратили в настоящий замок.
Участие в игре не смогла принять Анна Вяхирева, которой тренер дал отдохнуть перед матчем Лиги чемпионов против датского «Эсбьерга». Спортсменка смотрела на игру с трибун.
После первых пяти минут счет был 4:0 в пользу «Ростов-Дона». Астраханский клуб пытался перестроить игру, но ничего не получилось.
К перерыву ростовчанки выигрывали со счетом 20:8. Они победили и во всем матче с результатом 30:19.
Игра против «Эсбьерга» из Дании состоится в субботу. Она пройдет в Ростове.
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