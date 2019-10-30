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Posted 30 октября 2019, 19:14

Published 30 октября 2019, 19:14

Modified 1 октября, 14:06

Updated 1 октября, 14:06

ГК «Ростов-Дон» разгромил астраханский клуб

30 октября 2019, 19:14
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в среду одержал победу в матче против команды «Астраханочка» со счетом 30:19, сообщили в пресс-службе клуба.

Ростовчанки подготовились к игре по-особенному, так как встреча выпала на Хэллоуин. Дворец спорта превратили в настоящий замок.

Участие в игре не смогла принять Анна Вяхирева, которой тренер дал отдохнуть перед матчем Лиги чемпионов против датского «Эсбьерга». Спортсменка смотрела на игру с трибун.

После первых пяти минут счет был 4:0 в пользу «Ростов-Дона». Астраханский клуб пытался перестроить игру, но ничего не получилось.

К перерыву ростовчанки выигрывали со счетом 20:8. Они победили и во всем матче с результатом 30:19.

Игра против «Эсбьерга» из Дании состоится в субботу. Она пройдет в Ростове.

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