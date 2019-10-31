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Posted 31 октября 2019, 08:28

Published 31 октября 2019, 08:28

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

Машина «Почты России» вылетела с дороги в Ростове

31 октября 2019, 08:28
В Ростове-на-Дону на Вавилова в результате ДТП автомобиль «Почты России» вылетел с проезжей части, сообщили очевидцы в соцсети.

По свидетельствам очевидцев, виновником ДТП стала девушка-водитель Toyota, которая врезалась автомобилю «Почты России» в бок и вытолкнула его на обочину. На ролике видно, что у служебной машины сильно повреждена передняя часть.

Пользователи увидели в ситуации повод для шуток. «Ну хоть в этом „Почта России“ летает», — написал один из ростовчан. «Посылки из AliExpress чуть задержатся», — написал другой комментатор.

УФПС Ростовской области сообщило, что в результате ДТП водитель почтового автомобиля получил ушиб. Необходимая первичная медицинская помощь была оказана пострадавшему на месте.

«Почтовые отправления в сохранности. Для доставки отправлений на маршрут был оперативно выведен дополнительный автотранспорт. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов и организаций. По предварительным данным, вины почтового водителя в ДТП нет», — сообщили в ведомстве. Кроме того, специалисты завершили, что перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование. Автомобиль находился в исправном техническом состоянии.

Ранее в Ростове в ДТП попал каршеринговый автомобиль.

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