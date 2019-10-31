Машина «Почты России» вылетела с дороги в Ростове

«Почтовые отправления в сохранности. Для доставки отправлений на маршрут был оперативно выведен дополнительный автотранспорт. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов и организаций. По предварительным данным, вины почтового водителя в ДТП нет», — сообщили в ведомстве. Кроме того, специалисты завершили, что перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование. Автомобиль находился в исправном техническом состоянии.