Машина «Почты России» вылетела с дороги в Ростове

Posted 31 октября 2019, 08:28
Published 31 октября 2019, 08:28
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
По свидетельствам очевидцев, виновником ДТП стала девушка-водитель Toyota, которая врезалась автомобилю «Почты России» в бок и вытолкнула его на обочину. На ролике видно, что у служебной машины сильно повреждена передняя часть.
Пользователи увидели в ситуации повод для шуток. «Ну хоть в этом „Почта России“ летает», — написал один из ростовчан. «Посылки из AliExpress чуть задержатся», — написал другой комментатор.
УФПС Ростовской области сообщило, что в результате ДТП водитель почтового автомобиля получил ушиб. Необходимая первичная медицинская помощь была оказана пострадавшему на месте.
«Почтовые отправления в сохранности. Для доставки отправлений на маршрут был оперативно выведен дополнительный автотранспорт. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов и организаций. По предварительным данным, вины почтового водителя в ДТП нет», — сообщили в ведомстве. Кроме того, специалисты завершили, что перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование. Автомобиль находился в исправном техническом состоянии.