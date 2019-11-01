Mercedes сгорел ночью в Ростове

Posted 1 ноября 2019, 09:35
Published 1 ноября 2019, 09:35
Modified 1 октября, 13:10
Updated 1 октября, 13:10
Инцидент произошел на 29 Линии, на опубликованной фотографии видно, что у автомобиля сгорела передняя часть.
Часть пользователей предположила, что дорогой автомобиль подожгли. «Такие машины просто так не горят», — написал один из ростовчан. «Кто-то кому-то денег не заплатил», — поддержал другой.
Но, как сообщил еще один комментатор, поджога не было. «Это случайно произошло, никто не поджигал», — написал ростовчанин. При этом многие шутили, что скоро скоро объявление о продаже «не битого, не крашенного» автомобиля появится на Авито.
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