Очередной коммунальный фонтан забил в Ростове

Posted 1 ноября 2019, 07:10
Published 1 ноября 2019, 07:10
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
На улице Вятской под землей произошел порыв трубы, в результате чего вода начала затапливать дорогу. Потоки воды стали вырываться на проезжую часть.
Автор публикации разместил видео, на котором показал последствия коммунальной аварии. Водителям пришлось объезжать затопленный участок.
«Эта Вятская сколько себя помню постоянно течет. Неужели один раз нельзя поменять всю трассу водопровода?» — написал один из местных жителей.
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