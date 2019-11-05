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Posted 5 ноября 2019, 14:54

Published 5 ноября 2019, 14:54

Modified 11 сентября 2022, 09:22

Updated 11 сентября 2022, 09:22

Ростовчанка завоевала титул «Мисс леди Вселенная-2019»

5 ноября 2019, 14:54
Модель из Ростова-на-Дону Софья Мизерная завоевала очередной титул, она стала «Мисс леди Вселенная-2019», об этом сама девушка сообщила в Instagram.

«Я стала обладательницей нового титула и добавила корону в копилочку: Miss Lady Universe 2019 GRAND PRIX. Спасибо всем большое за поздравления», — написала Мизерная.

Пользователи в комментариях поздравили ее с очередной победой. Они пожелали ей еще больше побед.

Ранее Мизерную признали самой красивой девушкой Ростова-на-Дону, также она завоевывала титул «Мисс Таганрог». Ростовчанка рассказывала, сколько времени занимает подготовка к конкурсам.

Кроме того, другая ростовчанка Александра Кузьмина стала победительницей конкурса «World Russian Beauty 2019».

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