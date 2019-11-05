Ростовчанка завоевала титул «Мисс леди Вселенная-2019»

Posted 5 ноября 2019, 14:54
Published 5 ноября 2019, 14:54
Modified 11 сентября 2022, 09:22
Updated 11 сентября 2022, 09:22
«Я стала обладательницей нового титула и добавила корону в копилочку: Miss Lady Universe 2019 GRAND PRIX. Спасибо всем большое за поздравления», — написала Мизерная.
Пользователи в комментариях поздравили ее с очередной победой. Они пожелали ей еще больше побед.
Ранее Мизерную признали самой красивой девушкой Ростова-на-Дону, также она завоевывала титул «Мисс Таганрог». Ростовчанка рассказывала, сколько времени занимает подготовка к конкурсам.
Кроме того, другая ростовчанка Александра Кузьмина стала победительницей конкурса «World Russian Beauty 2019».