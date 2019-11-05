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Posted 5 ноября 2019, 11:32

Published 5 ноября 2019, 11:32

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

В Ростове неизвестный избил и похитил девушку

5 ноября 2019, 11:32
Сюжет
Эксклюзив
Полиция Ростовской области проводит проверку по заявлению об исчезновении девушки с улицы Подтелкова, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В Telegram-канале «Че по Ростову» очевидцы происшествия рассказали о том, что утром во вторник возле дома № 6 по улице Подтелкова неизвестный мужчина сначала избил молодую девушку, затем насильно усадил ее в автомобиль и увез. Машина с государственным номерами р355тк161 уехала в сторону улицы Нансена, сообщают свидетели происшествия.

Был ли избивший мужем той самой девушки — в настоящее время неизвестно. Подробностями по ЧП правоохранители не обладают.

«В полицию поступало заявление об инциденте. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Напомним, двое ростовчан похитили человека и требовали выкуп.

#Эксклюзив#Новости
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