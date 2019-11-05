В Ростове неизвестный избил и похитил девушку

В Telegram-канале «Че по Ростову» очевидцы происшествия рассказали о том, что утром во вторник возле дома № 6 по улице Подтелкова неизвестный мужчина сначала избил молодую девушку, затем насильно усадил ее в автомобиль и увез. Машина с государственным номерами р355тк161 уехала в сторону улицы Нансена, сообщают свидетели происшествия.