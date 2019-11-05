В Ростове неизвестный избил и похитил девушку

Posted 5 ноября 2019, 11:32
Published 5 ноября 2019, 11:32
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
В Telegram-канале «Че по Ростову» очевидцы происшествия рассказали о том, что утром во вторник возле дома № 6 по улице Подтелкова неизвестный мужчина сначала избил молодую девушку, затем насильно усадил ее в автомобиль и увез. Машина с государственным номерами р355тк161 уехала в сторону улицы Нансена, сообщают свидетели происшествия.
Был ли избивший мужем той самой девушки — в настоящее время неизвестно. Подробностями по ЧП правоохранители не обладают.
«В полицию поступало заявление об инциденте. По данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.
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