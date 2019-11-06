Движение трамваев на Станиславского в Ростове запустят 10 ноября

Posted 6 ноября 2019, 13:44
Published 6 ноября 2019, 13:44
Modified 11 сентября 2022, 16:54
Updated 11 сентября 2022, 16:54
После завершения работ будут восстановлены маршруты № 1 и 4. Трамваи поедут через Станиславского.
Напомним, что на Станиславского проводили работы по реконструкции. С мая текущего года трамваи пускали по улице Максима Горького.
Ранее горожане рассказывали, что в октябре во время тестов один из трамваев съехал на дорогу из-за закатанных в асфальт рельсов. Этот случай высмеял в своей передаче известный телеведущий Иван Ургант.
Ремонт Станиславского хотели завершить к ЧМ по футболу 2018 года, но не успели по различным причинам.