rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2019, 13:44

Published 6 ноября 2019, 13:44

Modified 11 сентября 2022, 16:54

Updated 11 сентября 2022, 16:54

Движение трамваев на Станиславского в Ростове запустят 10 ноября

6 ноября 2019, 13:44
В Ростове-на-Дону с 10 ноября будет восстановлено движение трамваев на улице Станиславского, сообщили в городской администрации.

После завершения работ будут восстановлены маршруты № 1 и 4. Трамваи поедут через Станиславского.

Напомним, что на Станиславского проводили работы по реконструкции. С мая текущего года трамваи пускали по улице Максима Горького.

Ранее горожане рассказывали, что в октябре во время тестов один из трамваев съехал на дорогу из-за закатанных в асфальт рельсов. Этот случай высмеял в своей передаче известный телеведущий Иван Ургант.

Ремонт Станиславского хотели завершить к ЧМ по футболу 2018 года, но не успели по различным причинам.

Материалы по теме
Трамвай врезался в такси в Таганроге
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика