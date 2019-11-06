Коммунальный фонтан образовался на Буденновском проспекте в Ростове

Posted 6 ноября 2019, 14:20
Published 6 ноября 2019, 14:20
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
На опубликованном ролике видно, что две струи воды бьют на несколько метров вверх и падают на проезжающие по дороге машины. Само место прорыва трубы находится на обочине.
Как сообщили очевидцы, к месту коммунальной аварии уже выехала аварийная бригада.
Несколько дней назад прорыв трубы произошел на улице Вятской, в результате вырывающаяся из места разрыва вода затопила проезжую часть.