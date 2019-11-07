«Единая Россия» потребовала у Аэрофлота снять транспортную блокаду с Приморья

Posted 7 ноября 2019, 15:00
Published 7 ноября 2019, 15:00
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Прекратить транспортную блокаду региона представитель «Единой России» потребовала в публикации на своей странице Facebook, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Специалисты считают, что высказывание Шалуновой является простым популизмом. Они также подчеркнули, что подобные слова могут не лучшим образом отразиться на её начальниках: члене президиума генсовета «Единой России» Сергее Сопчуке и исполняющего оббязанности секретаря ПРО ВПП «Единая Россия» Олеге Кожемяко. Шалунова является помощником первого из них.
По мнению экспертов, подобная риторика представителя «Единой России» объясняется подготовкой к выборам 2021 года. Шалунова - претендент на один из округов Госдумы. Однако подобные заявления, хоть и могут поднять её популярность, но в то же время сузят политические перспективы помощника депутата.
Сегодня транспортная доступность некоторых дальневосточных регионов действительно находится не в лучшем состоянии. «Аэрофлот», как и другие авиаперевозчики, регулярно повышают стоимость перелетов. Недавно компания ввела топливный сбор на рейсах из Москвы на Дальний Восток. Кроме этого, стало известно о возможно отмене так называемых «плоских тарифов» на данных направлениях. Эти тарифы были должны снижать стоимость перелетов.