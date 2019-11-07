«Единая Россия» потребовала у Аэрофлота снять транспортную блокаду с Приморья

Сегодня транспортная доступность некоторых дальневосточных регионов действительно находится не в лучшем состоянии. «Аэрофлот», как и другие авиаперевозчики, регулярно повышают стоимость перелетов. Недавно компания ввела топливный сбор на рейсах из Москвы на Дальний Восток. Кроме этого, стало известно о возможно отмене так называемых «плоских тарифов» на данных направлениях. Эти тарифы были должны снижать стоимость перелетов.