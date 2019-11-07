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Posted 7 ноября 2019, 09:00

Published 7 ноября 2019, 09:00

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Туристические маршруты по местам боев ВОВ появятся в Ростовской области

7 ноября 2019, 09:00
В Ростовской области планируют разработать туристические маршруты по местам боев времен Великой Отечественной войны, сообщило региональное Законодательное собрание.

Кроме того, маршруты будут захватывать территории мемориальных зон.

Маршруты и уроки исторической памяти, которые будут проводить в области, помогут сохранить память о защитниках Родины от немецко-фашистских оккупантов и обеспечить сохранность воинских захоронений.

Отмечается, что депутаты всех уровней будут содействовать разработке маршрутов и проведению уроков.

Напомним, в Ростовской области на местах сражений времен Великой Отечественной войны и исчезнувших населенных пунктов установят информационные таблички.

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