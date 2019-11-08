Как не попасться на уловки маркетологов в стоматологиях Ростова

Виниры в некоторых случаях называют люминирами и ультранирами. Хотя, фактически, это одно и то же, просто они требуют разной обточки зуба. И самый подходящий вариант для пациента лучше всего подберет врач. В целом, пластинки, которые крепят к передней части зуба, позволяют корректировать нарушения его формы и цвета, при этом повторяют анатомическую форму. Поэтому с помощью виниров создаются естественные и красивые улыбки.