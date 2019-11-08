Как не попасться на уловки маркетологов в стоматологиях Ростова

Но иногда в своих заявлениях клиники заходят дальше этих технологий: называют давно известные способы лечения прогрессивными или вовсе указывают методы, которые пока не применяют в медицине.
Корреспондент RostovGazeta разбирался вместе со специалистами WorldDent, как отличить новые технологии от маркетинговых уловок.
Виниры в некоторых случаях называют люминирами и ультранирами. Хотя, фактически, это одно и то же, просто они требуют разной обточки зуба. И самый подходящий вариант для пациента лучше всего подберет врач. В целом, пластинки, которые крепят к передней части зуба, позволяют корректировать нарушения его формы и цвета, при этом повторяют анатомическую форму. Поэтому с помощью виниров создаются естественные и красивые улыбки.
Нановосстановлением, nanorepair или биоревитализацией называют фторирование (реминерализацию). Это восстановление минерального состава эмали зубов, их насыщение минеральными компонентами. В клинике WorldDent, например, ее делают на завершающем этапе профессиональной чистки зубов, даже не вынося за рамки этой процедуры. В целом, реминерализацию проводят, только когда эмаль повреждена (после щадящей шлифовки или других процедур). Рекомендации к ее выполнению должен дать врач.
Плазмолифтинг иногда указывают как метод для более быстрого заживления после стоматологических хирургических процедур. Но на самом деле плазмолифтинг (ввод плазмы из крови пациента в десны) используют, если у человека есть проблемы со здоровьем десен или другие показания. В остальных случаях эта процедура не нужна: в организме человека достаточно ресурсов для регенерации.
Лечение зубов под седативной терапией (погружение в сон с эффектом присутствия, часто все равно требует местного обезболивания) также применяется в крайних случаях. Например, к детям, которым нужно вылечить сразу несколько зубов, а они не могут спокойно перенести процедуру. Ко взрослым метод применяется в особых ситуациях, например, если пациент боится лечения до тошноты или панических атак. Седация имеет много противопоказаний
Лечение холодной плазмой пока не применяется в современной стоматологии. Ученые исследуют ее возможности, но широкое применение эта технология не получила. Часто под лечением холодной плазмой подразумевают всего лишь анестезию. И да, с помощью этого метода можно убрать боль, но лишь частично. Вероятно, при лечении корневых каналов зуба все равно потребуется дополнительное обезболивание.
Лечение без бора, жидкая пломба — в таких случаях пораженную ткань зуба уничтожают либо кислотосодержащими веществами, либо давлением струи воздуха с абразивным порошком. Важно понимать, что такие методы требуют дополнительных компетенций врача. Их стоит применять, если вы уверены в специалисте на 100%, чтобы не навредить себе. Если сравнить это с другими сферами, то это как обратиться к парикмахеру, работающему лезвием или сжигающим волосы огнем.
Классический метод — бормашина в руках специалиста выполняет работу даже точнее, чем кислота или струи воздуха. К тому, же сейчас эти механизмы сильно продвинулись вперед по сравнению с борами 90-х. Новые турбинные наконечники работают тихо, имеют мощную подсветку и оптимальный угол обзора.
Клиника World Dent располагается в центре Ростова (Текучева 139/94, бизнес-центр «Клевер Хаус», 15 этаж). Специалисты стоматологии смогут подобрать подходящее лечение с 9 утра и до 9 вечера без выходных.