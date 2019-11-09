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Posted 9 ноября 2019, 08:25

Published 9 ноября 2019, 08:25

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Более 1,5 тыс человек стали участниками парада полиции в Ростове

9 ноября 2019, 08:25
В Ростове-на-Дону задействовали 1,5 тысячи человек во время парада регионального УМВД, проинформировали в городской администрации.

Парад провели в пятницу на Театральной площади. Участниками стали примерно 1,5 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи сотрудников ОВД.

Для парада задействовали 100 единиц техники. Горожане также посмотрели на показательные выступления кинологов, полицейских и силовиков.

Всех собравшихся с Днем сотрудника ОВД поздравил глава региона Василий Голубев. В этот день в Ростове перекрывали движение для автомобилей.

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