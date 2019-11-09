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Posted 9 ноября 2019, 15:44

Published 9 ноября 2019, 15:44

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

ФК «Ростов» проиграл одному из аутсайдеров чемпионата России

9 ноября 2019, 15:44
Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение в матче против команды «Тамбов» со счетом 1:2, сообщается на сайте команды.

Перед матчем у «Ростова» были серьезные кадровые проблемы. Из-за перебора желтых карточек три основных футболиста пропустили встречу - Дмитрий Чистяков, Ивелин Попов и Роман Еременко.

Ростовчане смогли открыть счет на седьмой минуте. Автором гола стал Бьорн Сигурдарсон.

После этого «Ростов» создавал опасные моменты, но реализовать их не смог. На 52-й минуте «Тамбов» сравнял счет, а на 70-й минуте вышел вперед.

Ростовчане несколько раз могли забить, но счет больше так и не изменился. Матч прошел на стадионе «Ростов-Арена», его посетили 25 тысяч человек.

Сейчас «Ростов» находится на втором месте турнирной таблицы, «Тамбов» — на 15-м из 16.

#Спорт#Новости
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