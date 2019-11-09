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Posted 9 ноября 2019, 18:58

Published 9 ноября 2019, 18:58

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Таксист умер после драки с буйным пассажиром в Новочеркасске

9 ноября 2019, 18:58
В Новочеркасске Ростовской области в больнице скончался 41-летний водитель такси, которого избил пассажир, сообщил RostovGazeta сотрудник в правоохранительных органах.

В районе Азовского рынка 27 октября один из таксистов повздорил с 34-летним пассажиром. Мужчина отказался выполнить заказ, так как у пассажира была грязная одежда. Конфликт перерос в драку, таксист применил перцовый баллончик, после чего вызвал на помощь своего друга — тоже водителя такси. На место приехал 41-летний отец четверых детей для того, чтобы урегулировать вопрос. Однако мирным путем решить проблему не удалось: пассажир ударил таксиста и тот упал на асфальт, сильно ударившись головой. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в местную БСМП, врачи боролись за его жизнь, однако мужчина на днях скончался от полученных во время драки травм.

«В случившемся в настоящий момент разбираются следователи. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело», — отметил источник.

В социальных сетях знакомые умершего пишут о том, что у его семьи остались крупные долги по ипотеке. Многие пользователи осудили желание таксиста помочь своего другу в возникшем конфликте.

Ранее задержанный по делу о стрельбе с пятью жертвами под Ростовом подал апелляцию.

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