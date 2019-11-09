Таксист умер после драки с буйным пассажиром в Новочеркасске

В районе Азовского рынка 27 октября один из таксистов повздорил с 34-летним пассажиром. Мужчина отказался выполнить заказ, так как у пассажира была грязная одежда. Конфликт перерос в драку, таксист применил перцовый баллончик, после чего вызвал на помощь своего друга — тоже водителя такси. На место приехал 41-летний отец четверых детей для того, чтобы урегулировать вопрос. Однако мирным путем решить проблему не удалось: пассажир ударил таксиста и тот упал на асфальт, сильно ударившись головой. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в местную БСМП, врачи боролись за его жизнь, однако мужчина на днях скончался от полученных во время драки травм.