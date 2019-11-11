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Posted 11 ноября 2019, 20:36

Published 11 ноября 2019, 20:36

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Оленей и ланей выпустят в заказник «Горненский» в Ростовской области

11 ноября 2019, 20:36
На территории заказника «Горненский» в Ростовской области в естественную среду обитания будут выпущены копытные животные, говорится в сообщении регионального правительства.

До конца 2019 года в заказник планируется выпустить 14 оленей европейских и семь ланей европейских. Животные родились в вольерах заказника весной-летом 2018 года. Сейчас они достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе.

Чтобы адаптация животных прошла успешно, инспектора будут подкармливать их на специальных площадках в течение определенного времени. Потом олени и лани и сами будут добывать себе пищу.

Сейчас в вольерах заказника содержатся 60 европейских оленей, 40 европейских ланей, 12 муфлонов и два верблюда. Это так называемое маточное стадо. В естественную среду обитания выпускают не всех, часть молодняка остается в полувольном содержании и пополняет маточное стадо. Остальные животные в дикой природе формируют аборигенное стадо копытных на территории заказника.

Ранее в Ростове-на-Дону на улице Башкирской заметили спокойно разгуливающую свинью.

#Анна Петрова#Общество#Новости
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