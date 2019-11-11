Оленей и ланей выпустят в заказник «Горненский» в Ростовской области

Сейчас в вольерах заказника содержатся 60 европейских оленей, 40 европейских ланей, 12 муфлонов и два верблюда. Это так называемое маточное стадо. В естественную среду обитания выпускают не всех, часть молодняка остается в полувольном содержании и пополняет маточное стадо. Остальные животные в дикой природе формируют аборигенное стадо копытных на территории заказника.