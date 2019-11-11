Оленей и ланей выпустят в заказник «Горненский» в Ростовской области

Posted 11 ноября 2019, 20:36
Published 11 ноября 2019, 20:36
Modified 1 октября, 13:06
Updated 1 октября, 13:06
До конца 2019 года в заказник планируется выпустить 14 оленей европейских и семь ланей европейских. Животные родились в вольерах заказника весной-летом 2018 года. Сейчас они достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе.
Чтобы адаптация животных прошла успешно, инспектора будут подкармливать их на специальных площадках в течение определенного времени. Потом олени и лани и сами будут добывать себе пищу.
Сейчас в вольерах заказника содержатся 60 европейских оленей, 40 европейских ланей, 12 муфлонов и два верблюда. Это так называемое маточное стадо. В естественную среду обитания выпускают не всех, часть молодняка остается в полувольном содержании и пополняет маточное стадо. Остальные животные в дикой природе формируют аборигенное стадо копытных на территории заказника.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]