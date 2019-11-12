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Posted 12 ноября 2019, 14:13

Published 12 ноября 2019, 14:13

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Восемь игроков ФК «Ростов» сыграют за свои сборные

12 ноября 2019, 14:13
За свои национальные сборные проведут игры восемь игроков футбольного клуба «Ростов», сообщается на сайте команды.

В сборную России вызвали Алексея Ионова и Дмитрия Чистякова. Команда сыграет заключительные матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

За молодежную сборную будет играть Данил Глебов, за Болгарию — Ивелин Попов. Рагнар Сигурдссон отправился в сборную Исландии, Элдор Шомуродов — в сборную Узбекистана.

Бактиер Зайнутдинов сыграет за сборную Казахстана, Деннис Хаджикадунич поможет шведской молодежке. Сейчас «Ростов» находится на третьем месте турнирной таблицы. Первые два места занимают «Зенит» и «Локомотив».

Ранее появилась информация, что «Агроком» не смог взыскать 134 миллиона рублей с ФК «Ростов».

#Спорт#Новости
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