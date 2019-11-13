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Posted 13 ноября 2019, 05:18

Published 13 ноября 2019, 05:18

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Часть Ростова осталась без газа из-за аварии

13 ноября 2019, 05:18
В Ростове-на-Дону несколько садовых товариществ остались без газа из-за аварийной ситуации, сообщили в городской администрации.

Газоснабжение отключено в товариществах «Союз», «Аэро», «Орбита», «Победа», «Южтехмонтаж-1», «Гамма-Труд», «Утро». Ограничения действуют с 06.00 мск среды.

Из-за этого скорректировали работу котельной на Миронова, она обеспечивает теплом жителей улиц Лелюшенко, Думенко и Миронова. Может уменьшиться температура теплоносителя до 50 градусов.

Всего к устранению аварии привлекли 12 человек, они используют 6 единиц техники. Работы планируется завершить до 14.00 среды.

Отмечается, что из-за аварии был создан оперативный штаб.

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