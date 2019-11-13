Часть Ростова осталась без газа из-за аварии

Posted 13 ноября 2019, 05:18
Published 13 ноября 2019, 05:18
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Газоснабжение отключено в товариществах «Союз», «Аэро», «Орбита», «Победа», «Южтехмонтаж-1», «Гамма-Труд», «Утро». Ограничения действуют с 06.00 мск среды.
Из-за этого скорректировали работу котельной на Миронова, она обеспечивает теплом жителей улиц Лелюшенко, Думенко и Миронова. Может уменьшиться температура теплоносителя до 50 градусов.
Всего к устранению аварии привлекли 12 человек, они используют 6 единиц техники. Работы планируется завершить до 14.00 среды.
Отмечается, что из-за аварии был создан оперативный штаб.
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