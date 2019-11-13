Госэкспертизу проходит проект новой дороги по Орбитальной в Ростове

Posted 13 ноября 2019, 08:07
Published 13 ноября 2019, 08:07
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
Получить положительное заключение государственной экспертизы в городе рассчитывают до конца 2019 года, а в следующем году начнут строительство объекта.
Новая дорога будет четырехполосной и протяженностью 3,3 километра. На дороге предусмотрены системы отвода дождевых и талых вод, искусственное освещение, приспособления для маломобильных групп населения и инвалидов. Ширина пешеходной части составит три метра.
Закончить строительство дороги планируют за 14 месяцев, стоимость проекта — 2,29 миллиарда рублей.
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