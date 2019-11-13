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Posted 13 ноября 2019, 08:07

Published 13 ноября 2019, 08:07

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Госэкспертизу проходит проект новой дороги по Орбитальной в Ростове

13 ноября 2019, 08:07
Проект новой дороги по улице Орбитальной в Ростове-на-Дону проходит государственную экспертизу, сообщила городская администрация.

Получить положительное заключение государственной экспертизы в городе рассчитывают до конца 2019 года, а в следующем году начнут строительство объекта.

Новая дорога будет четырехполосной и протяженностью 3,3 километра. На дороге предусмотрены системы отвода дождевых и талых вод, искусственное освещение, приспособления для маломобильных групп населения и инвалидов. Ширина пешеходной части составит три метра.

Закончить строительство дороги планируют за 14 месяцев, стоимость проекта — 2,29 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что на ремонт улицы Портовой в Ростове потратят 119 миллионов рублей.

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