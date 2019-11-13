На аренду транспорта для чиновников Ростовской области потратят 15 млн руб в декабре

Posted 13 ноября 2019, 07:41
Published 13 ноября 2019, 07:41
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
Из конкурсной документации следует, что для нужд донских чиновников необходимо арендовать 197 автомобилей с личными водителями. Помимо этого, потенциальный подрядчик должен предоставить в аренду микроавтобус, фургон, четыре автобуса и автомобиль-лабораторию.
Максимальная стоимость контракта составляет 16,79 миллиона рублей. Контракт предусматривает работу в период с 1 по 31 декабря 2019 года. Победителя определят 21 ноября.
Ранее сообщалось, что государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области, подконтрольное региональному Минтрансу, на закупку 11 автомобилей бизнес-класса выделило 23,9 миллиона рублей. Ранее оно неоднократно выигрывало аналогичные аукционы.
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