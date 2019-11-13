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Posted 13 ноября 2019, 09:04

Published 13 ноября 2019, 09:04

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

На уборку и благоустройство улиц Ростова до 2022 года потратят 6,7 млрд рублей

13 ноября 2019, 09:04
Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону объявил электронный аукцион на содержание улично-дорожной сети города, говорится в документах на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, потенциальному подрядчику необходимо будет выполнять комплекс работ по уборке, содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети и объектов озеленения и благоустройства, прилегающих к улично-дорожной сети на территории районов Ростов-на-Дону. Срок обслуживания - с 2020 по 2022 год.

Так, меньше всех на нужды по содержанию улиц было выделено на Железнодорожный и и Ворошиловский районы Ростова — по 669,5 и 675,8 миллиона рублей соответственно. Для Первомайского района выделено 842,3 миллиона рублей, Кировского — 997 миллионов рублей, Советского — почти 800 миллионов рублей, Октябрьского — 949,9 миллиона рублей, Ленинского — 826,4 миллиона рублей, Пролетарского — 953,2 миллиона рублей.

Максимальная стоимость контракта составляет 6,71 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении исполнительного директора компании «КапиталИнвестСтрой» за хищения во время работ при благоустройстве центра города.

#Экономика#Новости
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