На уборку и благоустройство улиц Ростова до 2022 года потратят 6,7 млрд рублей

Так, меньше всех на нужды по содержанию улиц было выделено на Железнодорожный и и Ворошиловский районы Ростова — по 669,5 и 675,8 миллиона рублей соответственно. Для Первомайского района выделено 842,3 миллиона рублей, Кировского — 997 миллионов рублей, Советского — почти 800 миллионов рублей, Октябрьского — 949,9 миллиона рублей, Ленинского — 826,4 миллиона рублей, Пролетарского — 953,2 миллиона рублей.