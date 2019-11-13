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Posted 13 ноября 2019, 19:00

Published 13 ноября 2019, 19:00

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

От «Донречфлота» требуют выплату 189,7 млн руб за разлив нефти

13 ноября 2019, 19:00
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ОАО «Донречфлот», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Сумма иска составила 189,7 миллиона рублей. Организация потребовала возмещения вреда, причиненного водному объекту.

Из сообщений в СМИ известно, что из-за затонувшего судна «Донрефчлота» у причала морского порта в Краснодарском крае в Азовское море попали 15 тонн нефтепродуктов. Это нанесло значительный ущерб водному объекту, он был оценен в 189,7 миллиона рублей.

Заседание по делу назначено на 3 декабря.

По данным системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» зарегистрировано в Ростовской области в 1993 году. В качестве основного вида указана деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Компания входит в группу компаний «Азово-Донское пароходство».

Напомним, что за 2018 год ОАО «Донречфлот» увеличило убыток на четыре миллиона рублей.

#Экономика#Новости
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