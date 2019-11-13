От «Донречфлота» требуют выплату 189,7 млн руб за разлив нефти

Posted 13 ноября 2019, 19:00
Published 13 ноября 2019, 19:00
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Сумма иска составила 189,7 миллиона рублей. Организация потребовала возмещения вреда, причиненного водному объекту.
Из сообщений в СМИ известно, что из-за затонувшего судна «Донрефчлота» у причала морского порта в Краснодарском крае в Азовское море попали 15 тонн нефтепродуктов. Это нанесло значительный ущерб водному объекту, он был оценен в 189,7 миллиона рублей.
Заседание по делу назначено на 3 декабря.
По данным системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» зарегистрировано в Ростовской области в 1993 году. В качестве основного вида указана деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Компания входит в группу компаний «Азово-Донское пароходство».
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