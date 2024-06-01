Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Неблагоприятная погода ожидается в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня. В эти дни может выпасть град.
Кроме того, ожидаются ливни и усилится ветер до 23 метров в секунду. Местных жителей попросили быть внимательными и осторожными.
Если потребуется помощь, то можно обращаться по номеру 112.
По данным метеорологов, в субботу в Ростове будет пасмурно с температурой до +31 градуса. Ожидается усиление ветра до пяти метров в секунду.
В воскресенье прогнозируются схожие погодные условия, а в понедельник будет солнечно. Однако это не приведет к изменению температуры воздуха.
Ранее ущерб аграриев в регионе от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.