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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града на 1 июня

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града

1 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града на 1 июня

В Ростовской области есть вероятность резкого ухудшения погоды в первый день лета, сообщили в региональном УМЧС.

Неблагоприятная погода ожидается в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня. В эти дни может выпасть град.

Кроме того, ожидаются ливни и усилится ветер до 23 метров в секунду. Местных жителей попросили быть внимательными и осторожными.

Если потребуется помощь, то можно обращаться по номеру 112.

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По данным метеорологов, в субботу в Ростове будет пасмурно с температурой до +31 градуса. Ожидается усиление ветра до пяти метров в секунду.

В воскресенье прогнозируются схожие погодные условия, а в понедельник будет солнечно. Однако это не приведет к изменению температуры воздуха.

Ранее ущерб аграриев в регионе от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шторм#Предупреждение
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