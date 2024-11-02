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2024
Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону
К утру 2 ноября службы насчитали больше 20 деревьев, упавших во время непогоды в Ростове. Спасатели и сотрудники коммунальных служб до сих пор ликвидируют последствия, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
2 ноября, 07:34
Глава Новочеркасска Юрий Лысенко стал жертвой мошенников
Пользователи telegram получают сообщения от мошенников, которые представляются главой города Новочеркасска Юрием Лысенко, об этом чиновник сообщил 17 сентября в своем telegram-канале.
17 сентября, 05:49
Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область
В течение 4 сентября и до полудня 5-го в Ростовской области прогнозируют дождь с грозой и градом и сильный ветер, сообщает администрация донской столицы.
3 сентября, 20:10
На Ростовскую область надвигаются ливни с градом
Сильные дожди с грозой и градом прогнозируют в Ростовской области в ближайшие три дня, сообщает региональный ГУ МЧС.
2 сентября, 09:26
В Ростовской области жители получили сообщения о действиях при угрозе атаке БПЛА
Жителям Ростовской области начали приходить тестовые сообщения с краткими инструкциями при атаке беспилотников, сообщает интернет-издание «К вашим услугам».
31 июля, 16:02
В Ростове-на-Дону на Военведе сработала тревожная сирена
Жители Ростова-на-Дону рассказывают, что в городе снова воет сирена. В этот раз она сработала на Военведе, сообщает местный телеграм-канал.
14 июня, 12:39
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
1 июня, 06:57
Юрист Габович рассказал, кто останется без шашлыка на майские праздники в Ростове
30 апреля, 06:25
Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу
Сотрудники ФСБ пресекли попытку жителя Ростовской области помочь украинской разведке, информацией поделились сотрудники пресс-службы донского УФСБ.
25 января, 13:01
Компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года
В Ростовской области одна из организаций самостоятельно продлила срок годности рыбной продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
22 января, 09:31
Ростовчан предупредили о гололеде и сильном ветре до 12 января
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни могут обледенеть дороги и тротауры, а также усилится ветер, сообщили в городской администрации.
10 января, 08:47
2023
37 километров за минуту: ростовский предприниматель научился телепортации
В Ростовской субпродукты курицы добрались из Ростова в Азов менее чем за одну минуту, об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
28 декабря 2023, 11:38
В Ростовской области опровергли введение красного уровня террористической угрозы
22 декабря 2023, 11:01
Из-за гололеда в Ростовской области погибли 4 человека
В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 71 ДТП, погиб один человек, семеро пострадали, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.
13 декабря 2023, 08:59
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
25 ноября 2023, 07:24
Ростовчан предупредили об экстремальной жаре до +42С° с 6 августа
5 августа 2023, 16:24
В Ростовской области дождь размыл участок трассы
23 июля 2023, 20:47

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