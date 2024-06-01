rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Издание RostovGazeta удерживает лидерские позиции по посещаемости среди других СМИ региона

RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ

1 июня 2024, 08:18. Обновлено в 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
Издание RostovGazeta удерживает лидерские позиции по посещаемости среди других СМИ региона
Издание RostovGazeta удерживает лидерские позиции по посещаемости среди других СМИ региона, сообщает рейтинговый портал LiveInternet.

По итогам месяца, RostovGazeta заняла первое место по посещаемости среди других ростовских СМИ. Второе место заняло издание «КП — Ростов-на-Дону».

Также RostovGazeta заняла второе место в исследовании среди самых цитирцемых СМИ Ростовской области по версии «Медиалогии». Первая позиция отошла коллегам из 161.ру.

По инициативе краеведа RostovGazeta в ростовском парке установили памятный знак
Узнать подробнее

RostovGazeta входит в холдинг 1MI и является одним из лидеров среди СМИ в регионе. Издание регулярно возглавляет рейтинги по читаемости и цитируемости.

Читайте спецпроект RostovGazeta о состоянии коммунальной инфраструктуры в регионе.

Читайте также:
Донские власти требуют провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в РостовеДвигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской областиЖители Таганрога проигнорировали сирены во время атаки беспилотников
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рейтинг#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#СМИ
Подпишитесь
Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании
Сегодня, 09:13
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Сегодня, 08:31
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Сегодня, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Сегодня, 06:01
"