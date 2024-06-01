RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По итогам месяца, RostovGazeta заняла первое место по посещаемости среди других ростовских СМИ. Второе место заняло издание «КП — Ростов-на-Дону».
Также RostovGazeta заняла второе место в исследовании среди самых цитирцемых СМИ Ростовской области по версии «Медиалогии». Первая позиция отошла коллегам из 161.ру.
RostovGazeta входит в холдинг 1MI и является одним из лидеров среди СМИ в регионе. Издание регулярно возглавляет рейтинги по читаемости и цитируемости.
Читайте спецпроект RostovGazeta о состоянии коммунальной инфраструктуры в регионе.