На ремонт улицы 1-й Луговой в Ростове выделили 85,4 млн

Posted 15 ноября 2019, 15:04
Published 15 ноября 2019, 15:04
Modified 1 октября, 13:14
Updated 1 октября, 13:14
Максимальная стоимость контракта составляет 85,4 миллиона рублей. Деньги выделены из бюджетов всех уровней. Так, из федерального бюджета направлено 42,7 миллиона рублей, из областного - 42,2 миллиона рублей, из муниципального - 427,1 тысячи рублей.
Ремонт улицы потенциальному подрядчику предстоит начать 15 января 2020 года, а завершить до 20 июня 2020 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 ноября, победителя выберут 3 декабря.
Ранее сообщалось, что на уборку и благоустройство улиц Ростова до 2022 года потратят 6,7 миллиарда рублей.
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