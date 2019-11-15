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Posted 15 ноября 2019, 07:53

Published 15 ноября 2019, 07:53

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Ростовчанка Костенко «запуталась» в сроках беременности

15 ноября 2019, 07:53
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону рассказала, что запуталась в сроках своей беременности, об этом она написала в Instagram.

Костенко заявила, что приложение недавно сообщило о седьмом месяце беременности. «Это что, шутка такая? Только недавно же узнали», — написала модель.

Она добавила, что в этот раз с точным сроком проблема. «В этот раз с точным сроком проблема (долгая неинтересная для вас история и не телефонный разговор, как говорится», — написала девушка.

Ростовчанка добавила фото, на котором стоит в тунике на берегу моря. Она написала, что сходила на массаж, так как у нее болела спина.

Ранее подписчики заявили, что она Костенко родит мальчика.

#Общество#Новости
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