В Ростове начали изымать земли на Малиновского для строительства моста

Согласно постановлению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, всего для нужды муниципалитета заберут несколько участков. Это необходимо для реконструкции путепровода через железнодорожную дорогу на Малиновского.
Для этого потребуется забрать несколько участков и нежилых зданий. Собственникам возместят все убытки, стоимость объектов определит оценщик.
Если не получится договориться, то будут переданы иски в суд, чтобы добиться выкупа земли. Проконтролирует весь процесс замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.