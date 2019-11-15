rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове начали изымать земли на Малиновского для строительства моста

15 ноября 2019, 11:21
Фото: donland.ru
мост малиновского
В Ростове-на-Дону начался процесс изъятия земель на участке улицы Малиновского для возведения путепровода, сообщили в городской администрации.

Согласно постановлению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, всего для нужды муниципалитета заберут несколько участков. Это необходимо для реконструкции путепровода через железнодорожную дорогу на Малиновского.

Для этого потребуется забрать несколько участков и нежилых зданий. Собственникам возместят все убытки, стоимость объектов определит оценщик.

Если не получится договориться, то будут переданы иски в суд, чтобы добиться выкупа земли. Проконтролирует весь процесс замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

Материалы по теме
Более 60 километров шумовых полос построят на трассах Ростовской области до 2020 годаНовую молочно-товарную ферму построят к 2022 году в Ростовской областиСовременный медцентр построят японцы в Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58