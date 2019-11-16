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Posted 16 ноября 2019, 08:09

Published 16 ноября 2019, 08:09

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Участок земли под водоемом забрали у жителя Ростовской области

16 ноября 2019, 08:09
В Орловском районе у местного жителя забрали земельный участок, который находится под водоемом, рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного и водного законодательства. Выяснилось, что у местного жителя есть участок, расположенный под водоемом. Он является левобережным притоком балки Томленая.

Водоем находится в государственном водном реестре. По закону, земельный участок под ним должен быть в федеральной собственности.

«Мужчина пользовался водоемом в личных целях. Прокуратура через суд потребовала забрать у него участок», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все требования были удовлетворены.

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