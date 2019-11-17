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Назван источник неприятного запаха в Левенцовке в Ростове

17 ноября 2019, 09:50
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский причиной неприятного запаха могут быть кустарные производства, сообщил глава Минприроды региона Михаил Фишкин на встрече с горожанами.

Напомним, в последнее время жители Левенцовки часто жалуются на неприятный запах. В знак протеста они сделали фотосессию в противогазах.

«Причинами могут быть кустарные производства, расположенные в районе. Предлагается создать эко-патрули, которые займутся поисками нарушителей», — пишет издание «Комсомольская правда Ростов» со ссылкой на слова министра.

По словам Фишкина, активисты будут ходить по специальным маршрутам. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Подробности должны появиться к 5 декабря.

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