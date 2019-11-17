Назван источник неприятного запаха в Левенцовке в Ростове

Напомним, в последнее время жители Левенцовки часто жалуются на неприятный запах. В знак протеста они сделали фотосессию в противогазах.
«Причинами могут быть кустарные производства, расположенные в районе. Предлагается создать эко-патрули, которые займутся поисками нарушителей», — пишет издание «Комсомольская правда Ростов» со ссылкой на слова министра.
По словам Фишкина, активисты будут ходить по специальным маршрутам. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.
Подробности должны появиться к 5 декабря.