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Следователи изучают 12 уголовных дел о хищениях на «Восточном»

18 ноября 2019, 17:21
Фото: sledcom.ru
Официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко рассказала о том, что ведомство занимается расследованием 12 уголовных дел, которые касаются хищений на космодроме «Восточный».

В число прочих подобных преступлений входит и дело бывшего директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава. Об этом 17 ноября сообщило агентство RNS.

В общей сложности, речь идет о 42 уголовных делах по различным эпизодам растрат, мошеннических действий и злоупотреблений полномочиями. На этот момент по таким статьям осудили 58 человек, которых приговорили к разным срокам лишения свободы, вплоть до 11,5 лет.

Известно также, что в число осужденных вошли экс-глава ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, экс-заместитель главы ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман и экс-руководитель ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин.

Примечательно, насколько весомый урон бюджету нанесла противоправная деятельность каждого из них. Так, преступления Хризмана привели к ущербу в 5,2 млрд рублей, а Никитина - в 665 млн рублей. На этот момент государству уже удалось возместить урон в объеме 1,5 млрд рублей.

«Восточный» представляет из себя первый гражданский космодром на территории страны, который находится неподалеку от Благовещенска и располагается на 700 квадратных километрах. В 2016 году отсюда дали первый старт ракеты-носителя «Союз-2.1а».

#Новости#Происшествия
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