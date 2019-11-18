Следователи изучают 12 уголовных дел о хищениях на «Восточном»

В число прочих подобных преступлений входит и дело бывшего директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава. Об этом 17 ноября сообщило агентство RNS.
В общей сложности, речь идет о 42 уголовных делах по различным эпизодам растрат, мошеннических действий и злоупотреблений полномочиями. На этот момент по таким статьям осудили 58 человек, которых приговорили к разным срокам лишения свободы, вплоть до 11,5 лет.
Известно также, что в число осужденных вошли экс-глава ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, экс-заместитель главы ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман и экс-руководитель ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин.
Примечательно, насколько весомый урон бюджету нанесла противоправная деятельность каждого из них. Так, преступления Хризмана привели к ущербу в 5,2 млрд рублей, а Никитина - в 665 млн рублей. На этот момент государству уже удалось возместить урон в объеме 1,5 млрд рублей.
«Восточный» представляет из себя первый гражданский космодром на территории страны, который находится неподалеку от Благовещенска и располагается на 700 квадратных километрах. В 2016 году отсюда дали первый старт ракеты-носителя «Союз-2.1а».