Следователи изучают 12 уголовных дел о хищениях на «Восточном»

В общей сложности, речь идет о 42 уголовных делах по различным эпизодам растрат, мошеннических действий и злоупотреблений полномочиями. На этот момент по таким статьям осудили 58 человек, которых приговорили к разным срокам лишения свободы, вплоть до 11,5 лет.