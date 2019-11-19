Дети ростовчанки Дибровой спели песню о ненависти

Posted 19 ноября 2019, 06:59
Published 19 ноября 2019, 06:59
Modified 1 октября, 13:47
Updated 1 октября, 13:47
Диброва написала, что ее сыновья приготовили для родителей сюрприз. Она опубликовала видео шоу, которое устроили для них дети.
Младшие Дибровы взяли игрушечные гитары и исполнили песню под музыку. «Ненавижу молоко я, оно вредно для здоровья», — говорится в тексте. В конце своего выступления ребята признались, что обожают газировку. Взрослые за кадром смеялись и поддерживали юных исполнителей.
Пользователи в комментариях остались довольны выступлением. Ранее Диброва рассказала, что подарила мужу клип на 60-летие.
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