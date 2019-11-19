Дети ростовчанки Дибровой спели песню о ненависти

Младшие Дибровы взяли игрушечные гитары и исполнили песню под музыку. «Ненавижу молоко я, оно вредно для здоровья», — говорится в тексте. В конце своего выступления ребята признались, что обожают газировку. Взрослые за кадром смеялись и поддерживали юных исполнителей.