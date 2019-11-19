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Posted 19 ноября 2019, 06:59

Published 19 ноября 2019, 06:59

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

Дети ростовчанки Дибровой спели песню о ненависти

19 ноября 2019, 06:59
Трое маленьких детей модели Полины Дибровой из Ростова-на-Дону и телеведущего Дмитрия Диброва спели песню о том, что ненавидят молоко, видео появилось в Instagram.

Диброва написала, что ее сыновья приготовили для родителей сюрприз. Она опубликовала видео шоу, которое устроили для них дети.

Младшие Дибровы взяли игрушечные гитары и исполнили песню под музыку. «Ненавижу молоко я, оно вредно для здоровья», — говорится в тексте. В конце своего выступления ребята признались, что обожают газировку. Взрослые за кадром смеялись и поддерживали юных исполнителей.

Пользователи в комментариях остались довольны выступлением. Ранее Диброва рассказала, что подарила мужу клип на 60-летие.

#Общество#Новости
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