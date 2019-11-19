rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября 2019, 14:21

Published 19 ноября 2019, 14:21

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Мост через ручей в Богучарском переулке отремонтируют в Ростове

19 ноября 2019, 14:21
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону отремонтируют мост через ручей Безымянный в переулке Богучарский, сообщила городская администрация.

На неудовлетворительное состояние моста пожаловались жители переулка. Переход через ручей не ремонтировали много лет, во время дождей, когда в Безымянном сильно повышается уровень воды, ходить по мосту становится опасно.

Выехавшая на место комиссия определила, что мост находится в удовлетворительном состоянии, но береговую зону сильно размыло дождями. В ближайшее время в городе решат, как привести переход в порядок.

Ранее стало известно, что на укрепление берега ручья Безымянный между улицами Тоннельная и Павлодарская в Октябрьском районе потратят 65 миллионов рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика