Очередной ЖК в Красногорске лишает местных жителей чистого воздуха

Posted 19 ноября 2019, 14:15
Published 19 ноября 2019, 14:15
Modified 17 сентября 2022, 16:33
Updated 17 сентября 2022, 16:33
Не так давно утопающий в зелени и достаточно тихий Красногорск считался хорошей альтернативой жизни в столичной суете. Но рост спроса на квартиры увеличил аппетит застройщиков. Теперь они начинают возводить многоквартирные дома без тщательно проработанного генплана, наличия парков и необходимой инфраструктуры, сообщают «Новые известия».
Независимая экологическая экспертиза «Экостандарт» показала, что Красногорск был в десятке подмосковных городов с самым загрязненным воздухом ещё в 2006 году. Однако местные власти, несмотря на это, позволили и дальше застраивать город многоэтажками.
Сегодня в Красногорске проживает примерно 300 тысяч человек. На каждую тысячу жителей приходится около 300 автомобилей. Поэтому пробки в городе становятся все большей проблемой. Чтобы добраться к станции метро на общественном транспорте, необходимо не только простоять в пробке, но ещё и пройти пешком около 2 километров.
При этом глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина не замечает существующих в городе проблем. До нынешней должности у неё не было опыта работы в сфере городского хозяйства, поэтому решать проблемы в этой области она не умеет.
На сегодняшний день Хаймурзина разрешила возвести в Красногорске очередной жилой комплекс на пять тысяч жителей. Когда он будет заселен, и без того плачевная ситуация с пробками ещё больше усугубится.
Возведением новых домов займется крупнейшая московская строительная компания - «Гранель». Красногорцы знают о ней не понаслышке. «Гранель» должна был построить в Красногорском районе жилой комплекс площадью 1,2 миллиона квадратных метров с огромным технопарком. Однако в середине года застройщик отложил намеченное, объяснив свое решение неблагоприятными условиями на рынке.
Местные жители уверены: новый жилой комплекс без инфраструктуры станет еще одним «муравейником», где люди будут задыхаться от автомобильных выхлопов.
Однако самое страшное не это. Подобное бесконтрольное строительство может привести к наступлению санитарной, экологической и эпидемиологической катастрофе в Москве. Значительная площадь Красногорского района расположена в первом и втором поясах охранной зоны столичного водозабора. А канализационные трубы от новых ЖК выводятся напрямую в реку Москва и несколько других рек.
Скорее всего, в скором времени власти Красногорска получат массовый протест со стороны горожан, которые устали от невыносимых условий жизни.