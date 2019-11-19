Очередной ЖК в Красногорске лишает местных жителей чистого воздуха

Сегодня в Красногорске проживает примерно 300 тысяч человек. На каждую тысячу жителей приходится около 300 автомобилей. Поэтому пробки в городе становятся все большей проблемой. Чтобы добраться к станции метро на общественном транспорте, необходимо не только простоять в пробке, но ещё и пройти пешком около 2 километров.