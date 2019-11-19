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Posted 19 ноября 2019, 14:15

Published 19 ноября 2019, 14:15

Modified 17 сентября 2022, 16:33

Updated 17 сентября 2022, 16:33

Очередной ЖК в Красногорске лишает местных жителей чистого воздуха

Очередной ЖК в Красногорске лишает местных жителей чистого воздуха

19 ноября 2019, 14:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители подмосковного Красногорска задыхаются от пробок на дорогах и возведения многочисленных новостроек. Однако местные власти не видят в этом проблем и планируют построить еще один жилой комплекс.

Не так давно утопающий в зелени и достаточно тихий Красногорск считался хорошей альтернативой жизни в столичной суете. Но рост спроса на квартиры увеличил аппетит застройщиков. Теперь они начинают возводить многоквартирные дома без тщательно проработанного генплана, наличия парков и необходимой инфраструктуры, сообщают «Новые известия».

Независимая экологическая экспертиза «Экостандарт» показала, что Красногорск был в десятке подмосковных городов с самым загрязненным воздухом ещё в 2006 году. Однако местные власти, несмотря на это, позволили и дальше застраивать город многоэтажками.

Сегодня в Красногорске проживает примерно 300 тысяч человек. На каждую тысячу жителей приходится около 300 автомобилей. Поэтому пробки в городе становятся все большей проблемой. Чтобы добраться к станции метро на общественном транспорте, необходимо не только простоять в пробке, но ещё и пройти пешком около 2 километров.

При этом глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина не замечает существующих в городе проблем. До нынешней должности у неё не было опыта работы в сфере городского хозяйства, поэтому решать проблемы в этой области она не умеет.

На сегодняшний день Хаймурзина разрешила возвести в Красногорске очередной жилой комплекс на пять тысяч жителей. Когда он будет заселен, и без того плачевная ситуация с пробками ещё больше усугубится.

Возведением новых домов займется крупнейшая московская строительная компания - «Гранель». Красногорцы знают о ней не понаслышке. «Гранель» должна был построить в Красногорском районе жилой комплекс площадью 1,2 миллиона квадратных метров с огромным технопарком. Однако в середине года застройщик отложил намеченное, объяснив свое решение неблагоприятными условиями на рынке.

Местные жители уверены: новый жилой комплекс без инфраструктуры станет еще одним «муравейником», где люди будут задыхаться от автомобильных выхлопов.

Однако самое страшное не это. Подобное бесконтрольное строительство может привести к наступлению санитарной, экологической и эпидемиологической катастрофе в Москве. Значительная площадь Красногорского района расположена в первом и втором поясах охранной зоны столичного водозабора. А канализационные трубы от новых ЖК выводятся напрямую в реку Москва и несколько других рек.

Скорее всего, в скором времени власти Красногорска получат массовый протест со стороны горожан, которые устали от невыносимых условий жизни.

#Общество#Новости
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