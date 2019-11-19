В Подмосковье ликвидировали самую крупную нарколабораторию

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющимся данным, сотрудники пришли в лабораторию тогда, когда производилась варка синтетических наркотиков. Каждый месяц там могло вырабатываться около полутора тонн запрещенных веществ. Так, оперативниками было изъято примерно сто килограмм наркотиков в кристаллической форме, полторы тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, более шестисот килограмм прекурсоров, семь химических реакторов и лабораторная техника.