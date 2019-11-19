В Ростовской области потратят 430 млн рублей на перевозку чиновников

Эти деньги предназначены в том числе для перевозки депутатов. Аналогичная сумма была выделена и на 2019 год.
«Для перевозки чиновников работает специальная транспортная компания, которая теперь станет бюджетным учреждением. Поэтому конкурсные процедуры проводить не придется», — пишет издание Donnews.
Отмечается, что после преобразования организация сможет оказывать платные услуги. Автопарк компании обновляется на постоянной основе.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области потратят 14 миллиардов рубле на повышение зарплат бюджетникам.