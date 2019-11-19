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В Ростовской области потратят 430 млн рублей на перевозку чиновников

19 ноября 2019, 09:22
Фото: flickr.com
госслужба бюджет
В Ростовской области в бюджете на следующий год предусмотрели 430 миллионов рублей на транспортное обслуживание государственных служащих, сообщила глава Минфина региона Лилия Федотова.

Эти деньги предназначены в том числе для перевозки депутатов. Аналогичная сумма была выделена и на 2019 год.

«Для перевозки чиновников работает специальная транспортная компания, которая теперь станет бюджетным учреждением. Поэтому конкурсные процедуры проводить не придется», — пишет издание Donnews.

Отмечается, что после преобразования организация сможет оказывать платные услуги. Автопарк компании обновляется на постоянной основе.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области потратят 14 миллиардов рубле на повышение зарплат бюджетникам.

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