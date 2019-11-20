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Posted 20 ноября 2019, 17:27

Published 20 ноября 2019, 17:27

Modified 17 сентября 2022, 16:33

Updated 17 сентября 2022, 16:33

Альфа-Банк и QIWI запустили сервис по приему платежей в банкоматах

Альфа-Банк и QIWI запустили сервис по приему платежей в банкоматах

20 ноября 2019, 17:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Альфа-Банк» ввел в своих банкоматах новую функцию. Теперь через сервис QIWI устройства могут принимать платежи с баланса карты любого банка. Деньги зачисляются в день пополнения.

На сегодняшний день платформа позволяет оплачивать только сотовую связь, но уже скоро перечень возможностей существенно увеличится. Так, через банкоматы «Альфа-Банка» можно будет вносить плату за услуги ЖКХ, интернет, телевидение, а также выплачивать кредиты других банков. Помимо этого, в банкоматах «Альфы» появится функция по пополнению без комиссии «QIWI Кошелька, информирует Gorod55.ru.

Сегодня сеть банкоматов «Альфа-Банка» уже насчитывает 3238 устройств, разбросанных по 401 городу Российской Федерации.

#Общество#Новости
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