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Posted 20 ноября 2019, 18:57

Published 20 ноября 2019, 18:57

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Директором ДИЗО Ростова может стать Александр Безбородых

20 ноября 2019, 18:57
Директором департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону может стать Александр Безбородых, говорится в документе на сайте мэрии.

Вопрос о назначении обсудят во время заседания городской думы. Оно намечено на 25 ноября.

Согласно опубликованному документу, новым директором может стать Безбородых. В данный момент он временно исполняет обязанности на этом посту.

Безбородых окончил Воронежский экономико-правовой институт, сейчас ему 38 лет. Он является юристом и несколько лет успел отработать в мэрии Новошахтинска.

Ранее первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону назначили Юрия Овчинникова.

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