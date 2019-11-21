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Posted 21 ноября 2019, 10:39

Published 21 ноября 2019, 10:39

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Ростовская модель Лопырева заявила, что ей холодно в своем весе

21 ноября 2019, 10:39
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону сделала неожиданное заявление о своем теле, девушка ответила на один из комментариев под постом в Instagram.

Лопырева опубликовала фотографию, она стоит в кадре в коричневом платье. Модель заявила, что находится в Египте. Пользователи в комментариях спросили, как это быть худой. Она ответила, что «это холодно».

«Мне было намного теплее, когда я весила на десять килограммов больше», — заявила ростовчанка.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что Лопырева очень красивая, а выбранный наряд ей идет. Ранее хейтеры обвинили ростовчанку в подражании певице Светлане Лободе. По их словам, она носит такие же туфли, как у артистки.

#Общество#Новости
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